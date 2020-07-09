Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

49'GOOOLL!! Kevin-Prince Boateng'in golüyle Beşiktaş skoru 2-2'lik beraberliği getiriyor.

48'Yusuf Erdoğan sol kanattan sürdüğü topla ceza sahası içine kadar giriyor. Ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üsttena auta çıkıyor.

46'Ali Şansalan'ın düdüğü ile karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor.

46'Kasımpaşa takımı ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Bengali Koita'nın yerine Yusuf Erdoğan oyuna dahil olan oyuncu oluyor.

45'Ali Şansalan karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor. Kasımpaşa maçın devre arasında soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gidiyor.

45'Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Aytaç Kara geçiyor. Aytaç'ın kaleye gönderdiği top kalenin üstünden auta çıkıyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakikalık uzatma süresi ekleniyor.

45'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçiyor. Caner'in şutunda top kaleci Ramazan Köse'nin üstüne gidiyor ve Ramazan topa sahip oluyor.

41'Atiba Hutchinson'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ramazan Köse topu güçlükle çeliyor.

41'Ricardo Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş defansı topu uzaklaştırıyor.

39'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortasında Enzo Roco kafa vuruşunu yapıyor fakat top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

37'Beşiktaş'ta ikinci zorunlu değişiklik gerçekleşiyor. Sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine Kevin-Prince Boateng oyuna dahil oluyor.

37'Gökhan Gönül sakatlanıyor ve oyuna devam edemiyor.

33'Gökhan Gönül, Haris Hajradinovic'e yağtığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

29'GOOOLL!! Bengali Koita'nın attığı gol ile Kasımpaşa maçta 2-1 öne geçiyor. Haris Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Bengali Koita , Gökhan Gönül'le girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahası sol çarprazından şutunu çekiyor. Direğin içine de çarpan top kaleci Ersin'in sağından ağlarla buluşuyor.

28'Ricardo Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara topu kaleye gönderiyor, kaleciyi geçen topta Victor Ruiz son anda araya girerek topun filelerle buluşmasına engel oluyor.

28'Jeremain Lens kullandığı korner vuruşunda defans topu ön direkte uzaklaştırıyor.

27'Jeremain Lens'in yaptığı ortada top defanstan sekiyor ve kornere çıkıyor.

21'GOOOLL!! Kasımpaşa Bengali Koita'nın golüyle skorda dengeyi getiriyor. Mickael Tirpan'ın içeri ortaladığı topta Mame Thiam topu kafasıyla Bengali Koita'ya indiriyor. Koita da altı pas önünde sağ ayakla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor ve skoru 1-1'e getiriyor.

19'Kazanılan serbest vuruşta, Ricardo Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Ersin yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

17'Kasımpaşa Bengali Koita ile gole çok yaklaşıyor. Thiam'ın ara pasında ceza sahsı içinde topla buluşan Bengali Koita, kaleci Ersin ile karşı karşıya kalıyor. Açıyı iyi kapatan Ersin, Bengali Koita'nın şutunda gole izin vermiyor.

15'Jeremain Lens'in ceza sahası içi sol çarprazdan içeri kestiği tehlikeli topu Kasımpaşa defansı son anda ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

13'Caner'in pasıyla topla buluşan Abdoulay Diaby için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

11'Beşiktaş'ta sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın oyuna dahil oluyor.

10'Beşiktaş'ta sakatlanan Burak Yılmaz oyuna devam edemiyor ve kenara geliyor.

6'GOOOLL!! Beşiktaş Tyler Boyd'un attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Sol kanatta Quaresma'dan sıyrılan Caner Erkin ceza sahasına girdikten sonra topu altı pas içine çeviriyor. Arka direkte boşta kalan Tyler Boyd topu ağlarla buluşturuyor.

4'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ortaladığı topu Victor Ruiz uzaklaştırıyor.

2'Victor Ruiz'in derinleme pasında ceza sahası önünde topla buluşan Jeremain Lens için ofsayt bayrağı kalkıyor.

1'Hakem Ali Şansalan'ın düdüğüyle karşılaşma Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlıyor.