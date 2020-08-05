Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

TFF’nin açıkladığı kulüp harcama limitleri sonrası Fenerbahçe’den sert bir açıklama geldi. “Futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir” diye başlanan açıklamada “Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir. Harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu daha önce vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir” denildi.

> Üç puanımız silinecek

Bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon TL olması gerekirdi” vurgusu yapılan açıklamada “Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır. 2020-21 sezonunda hâlihazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri, kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18,8 milyon avro) limitin çok üzerindedir. Bu durum kulübümüzün üç puanının silineceği ve buna ek olarak transfer yasağını da beraberinde getireceği anlamını taşıyor” ifadeleri yer aldı.

KASIMPAŞA KÜPLERE BİNDİ

Ligden çekiliriz

∂ Harcama limitlerinin açıklanması üzerine Kasımpaşa Kulübü sert bir dildiri yayınlarken, "Futbolda limit tahsis anlayışının değişmesi gerekir, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini gündeme alacağız" tehdidinde bulundu.

EŞİYLE GELDİ

Ve Bulut İstanbul'da

∂ Önceki gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

64’ten 19’a düşmek!

∂ Fenerbahçe’nin açıklamasında “Bugün bizden beklenen 64 milyon avrodan 18,8 milyon avro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikârdır” denildi.

Taraftarlar ayaklandı

∂ Harcama limitlerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Dekoder iptali kampanyası kısa sürede 30 binleri aştı. Digitürk’ün TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. 1907 F.Bahçe Derneği de limit konusunda kulübün alacağı her kararı koşulsuz destekleyeceğini duyurdu.