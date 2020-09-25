Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da geçen yıl Yusuf Yazıcı ile başlayan kârlı satış furyasında sıra Uğurcan Çakır'a geldi. Yusuf'u Fransa'nın Lille takımına 17,5 milyon avroya gönderen bordo-mavililer, takımda kiralık oynayan Sörloth'un Leipzig'e transferinden de bonuslarla birlikte 11 milyon avroyu kasasına koyacak. Karadeniz ekibi kalecisi Uğurcan Çakır'dan da 20 milyon avroyu bulacak bir gelir elde etmek üzere. Fransa'nın Rennes takımı Uğurcan için yeniden kapıyı çaldı.

Teklif daha da çıkarsa

Yıldız kalecisi Mendy'yi 25 milyon avroya Premier Lig ekibi Chelsea'ye satan Fransızlar, eldivenleri Uğurcan Çakır'a teslim etmek istiyor. Daha önce de genç oyuncu için girişimde bulunan ve 15 milyon avro teklif eden Rennes yetkililerin rakamı 17 milyon avroya çıkarıp yeniden talepte bulunduğu öğrenildi. Uğurcan'dan 20 milyon avro civarında bir gelir bekleyen yönetim teklifin daha da artması hâlinde bu transfere onay vermeyi düşünüyor.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Diabate tamam

∂ Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Trabzonspor, Leicester City'den kanat oyuncusu Fuesseni Diabate ile her konuda anlaşmaya vardı. Türkiye'ye gelen Malili oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Diabate 2018-19 sezonunda kiralık olarak 6 aylığına Sivasspor'da forma giymişti.