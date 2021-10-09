Türkiye Gazetesi

Formula 1 heyecanı bu hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Grand Prix'i ile sürüyor. Yarın saat 15.00'te başlayacak olan sıralama turlarında en iyi süreyi yakalayan Lewis Hamilton, 1:22,868’lik derecesiyle pist rekorunu kırdı ve pole pozisyonunun sahibi oldu ancak güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, yarınki yarışa 11. sırada başlayacak.

İSTANBUL'A MERCEDES DAMGASI

Hamilton'ın ardından en iyi süreyi yakalayan bir başka Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Büyük Britanyalı pilotun cezası nedeniyle yarışa ilk sırada başlama hakkı kazandı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc de üçüncü sırada başlayacak olan pilotlar oldu.

Öte yandan Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, aracında 4. kez güç ünitesi değişikliğine gittiği için yarışa son sırada başlayacak. Takımların bir sezonda 3 kez güç ünitesi değişikliğine gitme hakkı bulunuyor.

İstanbul Park'ta yarın saat 15.00’teki Türkiye Grand Prix'inde araçların yarışa başlayacağı sıralama şu şekilde olacak:

1- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:22,998

2- Max Verstappen (Red Bull): 1:23,196

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,265

4- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:23,326

5- Fernando Alonso (Alpine): 1:23,477

6- Sergio Perez (Red Bull): 1:23,706

7- Lando Norris (McLaren): 1:23,954

8- Lance Stroll (Aston Martin): 1:24,3055

9- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,368

10- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:24,795

11- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:22,868

12- Esteban Ocon (Alpine): 1:24,842

13- George Russell (Williams): 1:25,007

14- Mick Schumacher (Haas): 1:25,200

15- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,881

16- Nicholas Latifi (Williams): 1:26,086

17- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:26,430

18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:27,525

19- Nikita Mazepin (Haas): 1:28,449

20- Carlos Sainz (Ferrari): 1:25,177

Mercedes paylaştı, Tuzla Belediyesi cevap verdi Formula 1'in bu hafta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Grand Prix'inde büyük heyecan yaşanırken Tuzla Belediyesi'nin temizleme araçları yeniden gündeme geldi. Mercedes, sosyal medya hesabından belediyeye ait araçların görselini paylaşınca Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan bu tweete esprili cevap geldi.

Formula 1 hayranlarına sevindirici haber! 10 yıllık sözleşme kapıda Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. İstanbul’un da ev sahipliği yapacağı yarış, Türkiye Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış öncesinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Gong Töreni için bir araya geldi. Törende açıklamalarda bulunan Domenicali, uzun süreli bir anlaşma için umutlu olduklarını söyledi. Vural Ak ise, 10 yıllık bir sözleşme için çalıştıklarını ifade etti.