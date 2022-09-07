Türkiye Gazetesi

Konyaspor, Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya’nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic’in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon devre arasında Sarajevo'dan 300 bin euro transfer edilen Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Giresunspor'dan forvet takviyesi; Brandley Mack-Olien Kuwas 1 sezon Karadeniz ekibinde Giresunspor 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas'ı transfer ettiğini açıkladı. Geçen sezon İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımında forma giyen Kuwas 40 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Burak Kapacak Karagümrük'e kiralandı! Fenerbahçe'de tutunamayanların adresi... Fatih Karagümrük, Steven Caulker'dan sonra Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak'ı da renklerine bağladı. İstanbul'u Kırmızı-Siyahlı ekibi 22 yaşındaki futbolcuyu 1 sezon kiraladı.

Francisco Calvo'nun kariyerinde bir ilk! Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı'nın yeri Kosta Rikalı stoperle doldu Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MLS'te San Jose Earthquake forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Francisco Calvo, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini dolduracak. Calvo kariyeri boyunca Amerika dışında hiç oynamadı.