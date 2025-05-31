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Ajax'ta Farioli'nin yerine gelen isim belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ajax&#039;ta Farioli&#039;nin yerine gelen isim belli oldu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, bu yıl Ajax'ta bekleneni veremedi. Son haftalarda şampiyonluğu kaybeden Farioli ile yollarını ayıran Hollanda ekibi, yeni hocasıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda Ligi'nde son haftalara 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu rakibi PSV'ye kaptıran Ajax'ta Teknik Direktör Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim belli oldu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"DAVID MOYES VE ARNE SLOT İLE DAHA DA GELİŞTİM" 

Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Heitinga, başlamak için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İngiltere'deki son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte daha da geliştim. Teknik direktör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax'a bu fırsatın bana verilmesinden onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax'ta Farioli'nin yeri çabuk doldu! 2 yıllık sözleşme imzalandı - 1. Resim

AJAX'IN GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YAPTI 

Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapan Hollandalı çalıştırıcı, 2023 yılında 6 aylık süreyle Ajax'ta geçici teknik direktör olarak da görev aldı.

Futbolculuk kariyerinde Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin'de de forma giyen John Heitinga, Ajax'ta çeşitli yaş gruplarında da teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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