Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu

7 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 15:38

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile el sıkıştı.

Samet Aybaba'nın eski öğrenicisi olan Svensson, siyah-beyazlı ekiple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Norveçli oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Adana Demirspor, dün yaptığı açıklamayla Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.