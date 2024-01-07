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    Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu

    Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli sağ bek Jonas Svensson, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödenmeyen 30 yaşındaki oyuncunun resmi imzayı atması bekleniyor.

    Beşiktaş, Adana Demirspor&#039;dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile el sıkıştı.

    Samet Aybaba'nın eski öğrenicisi olan Svensson, siyah-beyazlı ekiple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Norveçli oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

    Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

    Adana Demirspor, dün yaptığı açıklamayla Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAdana Demirspor
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu
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