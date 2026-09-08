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Spor

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, değerine değer kattı

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Beşiktaş'ta Junior Olaitan, değerine değer kattı

Beşiktaş’ın Göztepe’den aldığı orta saha değerine değer katıyor. İzmir ekibindeyken 1,2 milyon avro piyasa değeri olan Beninli oyuncu, şu anda 7 milyon avroluk değere ulaştı. Kara Kartal’da az paraya çok iş yapıyor.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a gelen Junior Olaitan, yüksek uçuşa geçti. Göztepe’den bonuslarla birlikte 6 milyon avroya alınan ve yıllık 1,2 milyon avro ücret ödenen Beninli orta saha, sezona çok farklı başladı. Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahada iyi bir uyum yakalayan ve modern orta sahanın hem hücum hem de savunma yönünü oynayan Olaitan, değerine değer kattı. Göztepe’de forma giyerken 1,2 milyon avro piyasa değeri olan 24 yaşındaki orta saha, şu anda 7 milyon avroluk bir değere sahip.

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Başlık ResmiJunior Olaitan

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında toplam 10 maça çıkan Olaitan, takımına 4 asist katkısı verdi. Ancak oyun olarak çok daha fazlasına imza atan siyah beyazlı oyuncu, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun vazgeçemeyeceği isimler arasına girdi. Gerek rakibe baskı yapması gerekse hızlı hücumdaki oyun görüşüyle dikkatleri üzerine çeken Olaitan, orta alanda Orkun’u da çok rahatlatıyor. Takım arkadaşı Salih Özcan da Orkun ve Olaitan’ın hücumdaki etkinliğine vurgu yaparak “Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm.” diyor.

TARAFTAR ÇOK SEVİYOR

Siyah beyazlı taraftarlar yeni gelen bir oyuncuya çabuk alışmaz ama Olaitan öyle olmadı. Beninli oyuncu, özverisi, savaşçı kimliği ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi hâline geldi.

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