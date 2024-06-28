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Fenerbahçe Beko'dan yeni transfer! ABD'li forvet Bonzie Colson ile anlaşma tamam

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sarı-Lacivertli, Bonzie Colson, Basketbol, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ABD'li forvet Bonzie Colson ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun daha önce Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'da da forma giydiği hatırlatılarak "Colson, güçlü fiziği ve savunmadaki agresif görüntüsünün yanı sıra dış atışlar ve ribauntlardaki etkinliğiyle de biliniyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Bonzie Colson'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko'dan yeni transfer! ABD'li forvet Bonzie Colson ile anlaşma tamam - 1. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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