Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif! İngilizler ısrarlı, Fenerbahçe kararsız

Mourinho’nun kalmasını istediği Ferdi Kadıoğlu için gelen 30 milyon avroluk teklifi geri çeviren yönetim şimdi 35 milyon avroluk teklifle karşı karşıya. İngilizler ısrarlı, sarı lacivertliler kararsız...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin millî jokeri Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devlerinin baskısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir yakın markajda olan 24 yaşındaki yıldız için daha önce 30 milyon avroluk teklifi geri çeviren sarı lacivertliler, şu anda 35 milyon avro için karar aşamasında. Ferdi için Arsenal ve Manchester United’la yarışan Premier Lig temsilcisi Brighton, bir önceki teklifinde iyileştirme yaparak masaya 33 milyon avro artı 2 milyon avro da bonus koyarak kafaları karıştırdı. Şampiyonluk hedefleyen yönetim Ferdi’yi satmak istemiyor ancak teklif de Türkiye için bir rekor.

GİDERSE SOL BEK GELECEK

Jose Mourinho, çok yönlü bir oyuncu olan Ferdi’nin satılmasına kesinlikle karşı çıkarken, Başkan Ali Koç’un ancak bonuslar hariç 35 milyon avro üzerinde bir teklifi kabul edeceği belirtiliyor. Yıllık ücretinde iyileştirme yapılmasını bekleyen Ferdi Kadıoğlu’yla özel bir görüşme yapacak Koç’un oyuncuya transferle ilgili düşüncesini soracağı ve durumun bu toplantı sonrası kesinlik kazanacağı ifade ediliyor. Daha önce transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığını belirten Ferdi’nin ayrılması hâlinde Mourinho sol beke transfer isteyecek.

TAM BİR JOKER

Birçok farklı mevkide görev yapabilen Ferdi, fiziksel gelişimi için de özel antrenörle çalışıyor. Millî yıldızın mevcut verilerinin Premier Lig seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ferdi, 30 milyon avronun üzerinde bir bedelle satılırsa Sacha Boey’in rekorunu kırmış olacak.