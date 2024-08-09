Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif! İngilizler ısrarlı, Fenerbahçe kararsız

Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif! İngilizler ısrarlı, Fenerbahçe kararsız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif! İngilizler ısrarlı, Fenerbahçe kararsız

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mourinho’nun kalmasını istediği Ferdi Kadıoğlu için gelen 30 milyon avroluk teklifi geri çeviren yönetim şimdi 35 milyon avroluk teklifle karşı karşıya. İngilizler ısrarlı, sarı lacivertliler kararsız...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin millî jokeri Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devlerinin baskısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir yakın markajda olan 24 yaşındaki yıldız için daha önce 30 milyon avroluk teklifi geri çeviren sarı lacivertliler, şu anda 35 milyon avro için karar aşamasında. Ferdi için Arsenal ve Manchester United’la yarışan Premier Lig temsilcisi Brighton, bir önceki teklifinde iyileştirme yaparak masaya 33 milyon avro artı 2 milyon avro da bonus koyarak kafaları karıştırdı. Şampiyonluk hedefleyen yönetim Ferdi’yi satmak istemiyor ancak teklif de Türkiye için bir rekor.

GİDERSE SOL BEK GELECEK

Jose Mourinho, çok yönlü bir oyuncu olan Ferdi’nin satılmasına kesinlikle karşı çıkarken, Başkan Ali Koç’un ancak bonuslar hariç 35 milyon avro üzerinde bir teklifi kabul edeceği belirtiliyor. Yıllık ücretinde iyileştirme yapılmasını bekleyen Ferdi Kadıoğlu’yla özel bir görüşme yapacak Koç’un oyuncuya transferle ilgili düşüncesini soracağı ve durumun bu toplantı sonrası kesinlik kazanacağı ifade ediliyor. Daha önce transferiyle ilgili kararı yönetime bıraktığını belirten Ferdi’nin ayrılması hâlinde Mourinho sol beke transfer isteyecek.

TAM BİR JOKER

Birçok farklı mevkide görev yapabilen Ferdi, fiziksel gelişimi için de özel antrenörle çalışıyor. Millî yıldızın mevcut verilerinin Premier Lig seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ferdi, 30 milyon avronun üzerinde bir bedelle satılırsa Sacha Boey’in rekorunu kırmış olacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatice Akbaş'tan gümüş madalya! Milli boksör, Çinli rakibine kaybederek altın madalyayı kaçırdı - SporHatice Akbaş, Paris'e gümüş madalya ile veda ettiRüya takım ABD'den tarihi dönüş! LeBron James, Sırbistan'ı üzdü - SporRüya takım ABD'den tarihi dönüş! Sırbistan'ı devirdilerMuhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü oldu! Paris 2024 - SporMuhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü olduAbdullah Avcı'ya istifa şoku! Trabzonsporlu taraftarlar mağlubiyete tepki gösterdi - SporAbdullah Avcı'ya istifa şoku!Başakşehir, turu araladı! Temsilcimiz, Gürcistan'dan galibiyetle döndü - SporBaşakşehir, Gürcistan'dan galibiyetle döndüTFF'den Yargıtay üyelerine görev yok! İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu - SporHacıosmanoğlu son noktayı koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...