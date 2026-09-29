Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İsmail Yüksek: "Milletimiz bu durumdan sıkıldı"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsmail Yüksek:
Başlık Resmiİsmail Yüksek: Milletimiz bu durumdan sıkıldı

A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular Merih Demiral, Zeki Çelik ve İsmail Yüksek, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4 golle kaybedilen maçın ardından konuştu. İlk yarıdaki mücadelenin kendilerine yakışmadığını söyleyen Zeki, "Böyle oynamamamız lazımdı!" şeklinde konuştu. Skorun utanç verici olduğunu kaydeden İsmail ise "Milletimizin bu özür dileme mevzularından sıkıldığını düşünüyorum. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kaydet
|

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Zeki Çelik ve İsmail Yüksek, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

"BU MÜCADELEDEN DOLAYI UTANÇ DUYUYORUZ"

Ortaya koydukları oyundan ötürü utanç duyduklarını kaydeden Merih Demiral, "Bütün ülkemizden özür diliyorum. Bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu mücadeleden dolayı utanç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"BU SKORU BEKLEMİYORDUK, ÇOK ÜZGÜNÜZ!"

Farklı yenilgiden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Zeki Çelik, "Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye - İtalya
Başlık ResmiTürkiye - İtalya

"DURUMU DÜZELTMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Gelecek maçlarda bu sonucu unutturmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydeden İsmail Yüksek, "Açıkça konuşmak gerekirse milletimizin herhalde artık bu özür dileme mevzularından sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık utanç verici bir skor vardı, bugün sahada. Şunu söylemek istiyorum. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen muamele gerçekten bence de yakışmıyor. Yani bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. Önümüzde iki maç var. O iki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız." sözleriyle takıma güvendiğini belirtti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
Ekipler numune aldı, ilk sonuç çıktı
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
Yaptırımları hafifletmek için tek bir talebi var
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
HATASINI KABUL ETTİ!
HATASINI KABUL ETTİ!
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi
"ASLA TEKRARLANMAYACAK"
Hamaney'den ABD ve İsrail'e meydan okuma
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
"Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
İstanbul Havalimanı'nda şoke eden haciz
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
1,5 milyon TL altında 7 seçenek kaldı
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
Covid aşısıyla dünyaya damga vurmuştu
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Siyonistler zaten korkaktır!..
Siyonistler zaten korkaktır!..
Kaydet
Sincar’da Devletin Dönüşü: Terörsüz Türkiye’den Terörsüz Bölge’ye
Sincar’da Devletin Dönüşü: Terörsüz Türkiye’den Terörsüz Bölge’ye
Kaydet
Kozinoğlu ve Tamer'in ölümündeki ortak şüphe
Kozinoğlu ve Tamer'in ölümündeki ortak şüphe
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.