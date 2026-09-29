İsmail Yüksek: "Milletimiz bu durumdan sıkıldı"

A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular Merih Demiral, Zeki Çelik ve İsmail Yüksek, Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4 golle kaybedilen maçın ardından konuştu. İlk yarıdaki mücadelenin kendilerine yakışmadığını söyleyen Zeki, "Böyle oynamamamız lazımdı!" şeklinde konuştu. Skorun utanç verici olduğunu kaydeden İsmail ise "Milletimizin bu özür dileme mevzularından sıkıldığını düşünüyorum. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

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Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Zeki Çelik ve İsmail Yüksek, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

"BU MÜCADELEDEN DOLAYI UTANÇ DUYUYORUZ"

Ortaya koydukları oyundan ötürü utanç duyduklarını kaydeden Merih Demiral, "Bütün ülkemizden özür diliyorum. Bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu mücadeleden dolayı utanç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"BU SKORU BEKLEMİYORDUK, ÇOK ÜZGÜNÜZ!"

Farklı yenilgiden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Zeki Çelik, "Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye - İtalya

"DURUMU DÜZELTMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Gelecek maçlarda bu sonucu unutturmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydeden İsmail Yüksek, "Açıkça konuşmak gerekirse milletimizin herhalde artık bu özür dileme mevzularından sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık utanç verici bir skor vardı, bugün sahada. Şunu söylemek istiyorum. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen muamele gerçekten bence de yakışmıyor. Yani bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. Önümüzde iki maç var. O iki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız." sözleriyle takıma güvendiğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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