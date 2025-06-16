İsrailli futbolcu Süper Lig ekibini karıştırdı! Taraftar ikiye bölündü

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen İsrailli oyuncu Ramzi Safuri, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazı taraftarlar deneyimli ismi takımda isterken, bazıları da oyuncuyu İsrailli olması nedeniyle istemediğini belirtti.

1. Lig'de şampiyon olan ve önümüzdeki sene Süper Lig'de oynamaya hak kazanan Kocaelispor, takımı güçlendirmek ve zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Bu kapsamda harekete geçen ekip, transfer listesini hazırladı ve harekete geçti.

İddiaya göre; Kocaelispor, Antalyaspor'da forma giyen Ramzi Safuri'yi transfer etmek istiyor. Safuri'nin adı gündeme gelince taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Ramzi Safuri ile anlaşma noktasına gelen Kocaelispor, tepkilerin ardından transferi askıya aldı.

FİLİSTİN KÖKENLİ MÜSLÜMAN

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; sosyal medyada Safuri’nin İsrailli olması ve İsraiil milli takımı forması giymesi tepkilere neden oldu. Filistin kökenli olan Safuri, Müslüman bir futbolcu. İsrail’de doğan Safuri ülkesinde profesyonel oldu ve futbol kariyerine İsrail’de devam etti. 2023-2024 sezonunda ise Antalyaspor’a transfer oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bu transfer ile ilgili tepkilerin olmasının yanında futbolcunun Filistin kökenli Müslüman futbolcu olması ve siyaset dışında değerlendirilmesi gerektiğini savunan kişilerde oldu.

Kocaelispor'un bu transferi askıya aldığı iddia edilse de, son olarak nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor.