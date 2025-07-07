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Jhon Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jhon Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Jhon Duran, Fenerbahçe, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı. Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetmişti. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran hakkında bilgiler...

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından futbol kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

JHIN DURAN KİMDİR?

Tam adı Jhon Jader Duran Palacio olan oyuncu, 13 Aralık 2003’te Kolombiya’nın Medellin şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Envigado altyapısında 11 yaşında başlayan Durán, 2019'da profesyonel oldu.

2022’de MLS kulübü Chicago Fire’a transfer oldu. 2022 sezonunda çıktığı 27 lig maçında 8 gol kaydetti ve takımın Golden Boot ödülünü kazandı.

Ocak 2023’te Aston Villa'ya 29,5 milyon euro’ya transfer edildi. Eylül 2024'te Premier Lig "Ayın Golü" ve BBC "Ayın Golü" ödülüne hak kazandı.

Ocak 2025'te Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne 77 milyon €'ya transfer oldu. 

2024 Copa América'da ikinci olan Kolombiya kadrosunda yer alan oyuncu, milli formayı çok kez giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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