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Sergen Yalçın, Süper Lig'e dönüyor mu? Canlı yayında flaş sözler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sergen Yalçın, Süper Lig&#039;e dönüyor mu? Canlı yayında flaş sözler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı son dönemde Süper Lig ekibi Eyüpspor ile anılan ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, iddialara cevap verdi.

Süper Lig'de 50 puanla 6'ncı sırada yer alan Eyüpspor'da teknik direktör değişikliği gündemde. Arda Turan'ın yurt dışında bir takım çalıştıracağı iddia edilirken, Turan'ın yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

"SON İKİ AYLIK SÜREÇTE..."

Bu süreçte adı geçen isimlerin başında ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın geliyor. Yalçın, İstanbul temsilcisinin başına geçeceği iddialarına cevap verdi.

Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Son iki aylık süreçte hiçbir yerden teklif almadım hocam, söyleyeyim açık açık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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