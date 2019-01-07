Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, yılın son 2 ayında uygulamaya konulan ÖTV indiriminin 2. el pazarını ciddi olarak etkilediğini belirterek “ÖTV indirimi sıfır araç pazarına ciddi bir hareketlilik getirdi ve bu sayede sektör derin bir nefes aldı. Sıfır-ikinci el araçlar arasındaki fiyat makası daraldı bu da özellikle 2016-2017-2018 model ikinci el satışlarını etkiledi. Otoshops olarak 2018 yılını yaklaşık 5 bin adetlik satışla tamamlıyoruz. ÖTV indirimi olmasaydı çok daha yüksek satış adetlerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. 2019’da Sıfır- ikinci el oranı yıl sonunda bire on olabilir. Devam eden ÖTV indirimi uygulamasının pazara etkisinin daha sınırlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü stoklardaki 2018 model sıfır araç stokları eridi. 2019 model araçlar ise maliyet artışları göz önüne alındığında daha üst bir seviyeden pazara sunulacaktır. Otoshops olarak 2019 yılında 7 bin adetlik satış hedefliyoruz” dedi.