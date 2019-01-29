Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla çocuklar, oyunlaştırılmış eğitim platformunda, dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları ise daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek. Şirket, bu konuda küresel boyutta ses getiren ve birçok çalışmaya imza atan DQ Enstitüsü ile iş birliği yaptı ve bir dünya standardı olarak kabul edilen Dijital Zekâ DQ’yu Türkiye’ye kazandırdı. Çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkân veren bu zengin içeriğe hem mobil uygulaması aracılığıyla hem de web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor. Ancak bu durum sanal zorbalık, mahremiyet problemleri ve internette güvenilir kaynak bulmanın güçlüğü gibi pek çok problemi de ailelerin ve eğitimcilerin gündemine taşıyor. Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma ihtimali yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz. DQ ile hedefimiz budur” dedi.

Dijital Zekâ (DQ) kavramını geliştiren Güney Koreli Dr. Yuhyun Park da “Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekâsını ölçümlüyor ve aynı zamanda hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar, eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor” açıklamasını yaptı.