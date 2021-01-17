Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine önceki gün bir açıklama yapmıştı. Kafa karışıklığı olduğunu öne süren şirket, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurgulayarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları gördüğünü duyurmuştu. Yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süre de 15 Mayıs'a kadar ertelenmişti. Dün de WhatsApp, bir 'durum' paylaşımında bulundu. Türkiye'deki kullanıcıların tamamının gördüğü 'durum'da, gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair bilgiler paylaşıldı. Normalde telefonda kayıtlı kişilerin 'durum'ları görülüyor. Ancak herkese 'durum' ulaştırabilen WhatsApp'ın bu hareketi de eleştiri konusu oldu. Dünya çapında gizlilik politikası savunucuları, WhatsApp'ın söz konusu değişikliklerine tepki göstermişti. WhatsApp'ın sahibi Facebook'un verileri işlerken tüketicinin menfaatlerini destekleme konusundaki zayıf geçmişini hatırlatan savunucular, kullanıcılarına Telegram gibi başka platformlara geçiş yapmasını önermişti.