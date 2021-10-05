Türkiye Gazetesi

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a yaklaşık 7 saat boyunca erişim sağlanamadı. Tüm platformlarda saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı. Yaşanan kesinti şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçti.

İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Facebook, dün yaşanan çöküntünün nedenlerine dair açıklama yaptı. Facebook'un mühendislik ve altyapı ekibinden sorumlu başkan yardımcısı Santosh Janardhan imzasıyla yapılan açıklamada, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorununun detayları paylaşıldı.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ”

Paylaşılan açıklamada ise, "Dünyanın her yerinde bize güvenen tüm insanlara ve işletmelere, bugün platformlarımızda yaşanan kesintinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Erişimi geri yüklemek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve sistemlerimiz artık yeniden çalışıyor. Bu kesintinin altında yatan neden, günlük operasyonlarımızda kullandığımız birçok dahili araç ve sistemi de etkileyerek sorunu hızlı bir şekilde teşhis etme ve çözme girişimlerimizi karmaşık hale getirdi.” İfadeleri kullanıldı.

“KADEMELİ OLARAK HİZMETLER DURDURULDU”

Yaşanan sorunun teknik olduğunu belirten Janardhan, “Mühendislik ekiplerimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu öğrendi. Ağ trafiğindeki bu kesinti, veri merkezlerimizin iletişim kurma şeklini kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizi durdurdu.” dedi.

“GÜVENLİĞİN İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR HİÇBİR KANITIMIZ YOK”

Sorunun giderildiğini belirten Santosh Janardhan , “Hizmetlerimiz artık tekrar çevrimiçi durumda ve bunları tamamen normal işlemlere döndürmek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inandığımızı şu anda netleştirmek istiyoruz. Ayrıca, bu kapalı kalma süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok.” dedi.

“DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yaşanan aksaklıklar yüzünden özür dileyen Facebook, “Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve işletmeler, bağlantıda kalmak için her gün bize güveniyor. Bunun gibi kesintilerin insanların yaşamları üzerindeki etkisini ve hizmetlerimizdeki kesintiler hakkında insanları bilgilendirme sorumluluğumuzun farkındayız. Etkilenen herkesten özür dileriz ve altyapımızı daha dayanıklı hale getirmeye devam edebilmek için bugün olanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz." dedi.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu! Nedeni belli oldu Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook dün tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Yaşanan erişim sorunun ardından Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, açıklama yaptı. Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı.

WhatsApp, Instagram, Facebook açıldı, erişim 6 saat sonra gerçekleşti Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyordu. 6 saat süren sıkıntı sona erdi. Facebook, WhatsApp ve Instagram'a giriş sağlanıyo, işte son gelişmeler...

WhatsApp, Facebook ve Instagram saatlerce açılmadı, Türkiye'den flaş çağrı! WhatsApp, Facebook ve Instagram'a saatlerce erişilemedi. Sıkıntı devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden önemli bir çağrıda bulundu, işte son gelişmeler...