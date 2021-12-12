Türkiye Gazetesi

6 Ocak günü ABD’de yaşanan Kongre baskınının arkasında olduğu düşünülen ABD’nin eski başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketleri ile uğraşmaya devam ediyor. Çünkü Twitter, attığı tweet’ler nedeniyle Donald Trump’ın hesabını askıya aldı. Ayrıca Facebook ve YouTube da Trump’ı engelledi.

Trump’ın sosyal medya devlerine açtığı davalar devam ederken, Twitter’dan bir adım geldi. Sosyal medya şirketi, yargıçtan davayı düşürmesini talep etti. Çünkü Twitter’a göre ifade özgürlüğü bu davada yanlış yorumlanıyor.

Twitter'ın da başına Hindistanlı Agrawal getirildi! Devlerin CEO’ları onların elinde Twitter'ın başına Hindistan'da büyüyüp eğitim almış Parag Agrawal getirildi. Elon Musk gibi sektörün devleri Hindistan'ın yetiştirdiği yeteneklerin hakimiyetine dair paylaşım yapmakta gecikmedi.

TWITTER, KURALLARIN AÇIK OLDUĞUNU VURGULADI

Sosyal medya şirketi, hoşlanmadığı konuşmalara ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca Trump'ın sosyal ağı kullanmaya başlarken kabul ettiği kuralları defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Twitter, platformdaki zorunlu bir yasağın göz ardı edilmesinin "anayasa hukukunun temel ilkelerine" ters düşeceğini açıkladı.

Bu arada Twitter, 6 Ocak'taki Capitol saldırısı öncesinde Trump'ın tweetlerini sadece yanıltıcı olarak işaretlemişti. Ancak Trump, benzer tweet’lere devam edince tamamen men etti. Trump cephesinde ise yeni gelişmeler var. Trump, Truth Social isimli bir sosyal ağ kurdu. Truth Social’ın kendisi gibi susturulmuş kişilerin sesi olacağını iddia ediyor.

Twitter’a video akış özelliği geliyor: Test edilmeye başlandı CEO değişikliği kararı alan Twitter, göreve Parag Agrawal’ı getirmişti. Yapılan bu değişiklik sonrası Twitter, yeni özellikler getirmeye başladı. Twitter, sosyal medya platformu TikTok’taki video akış özelliğini Hindistan’da kullanıma sunarak test etmeye başladı. TikTok’la başlayan video akışı Facebook ve Instagram’da da kullanılmaya başlamıştı.