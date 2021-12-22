Türkiye Gazetesi

Huawei, Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme... Çin merkezli teknoloji devlerinin yükselişi hızla devam ederken, ürettikleri cihazlar ve yazılımlar dünyanın dört bir yanında kullanılır hale geldi. Bu şirketler arasında yer alan Realme, ülkemizde de akıllı telefon modellerini satışa çıkarıyor. Daha çok uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı telefonlar, pek çok kullanıcının tercihi oluyor.

Realme şirketinin kurucusu ve CEO’su Sky Li, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Teknoloji şirketinin CEO’su, Realme GT 2 Pro’nun 4 Ocak’ta Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını açıkladı. Akıllı telefon modelinin küresel versiyonunun Türkiye’de de piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.

GT 2 PRO, İLKLERLE GELECEK

Çinli şirket, kısa süre önce GT 2 Pro’nun bazı ilklere sahip olacağını açıkladı. Cihazın, ilk biyo-tabanlı akıllı telefon tasarımını barındırdığı belli oldu. Bununla birlikte, akıllı telefonun tek "ilk" niteliğindeki özelliği bu değil.

Realme GT 2 Pro, ilk olma özelliği taşıyan 150 derecelik ultra geniş kamerayla gelecek. Teknik ayrıntılarına bakıldığında akıllı telefon modelinin Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle çalışacağı tahmin ediliyor.

Bunun dışında, depolama tarafında da büyük bir yükseltme görünüyor. Çünkü söylenti ve sızıntılara göre, 1TB depolama alanına sahip olacak. Realme GT 2 Pro'nun, 6.7 inçlik QHD + 120 Hz (tazeleme hızı) Samsung AMOLED ekrana ve 65W hızlı şarja sahip olması bekleniyor.

Telefonun ön kamerası 32 megapiksel iken üçlü arka kameralardan biri 1/1,5 50 megapiksel sensör yer alacak. Ayrıca arka ana kamera 50 megapiksel ultra geniş açılı olacak.

Xiaomi 12 ve 12 Pro tanıtım afişinde resmen göründü Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin önümüzdeki hafta tanıtacağı Xiaomi 12 serisinin tanıtım afişi ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon modellerinin tasarımı da göründü.

iPhone 14 için şaşırtan açıklama: 48 megapiksel kamera ​Teknoloji devi Apple, Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikle iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Ancak gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 hakkında şimdiden iddialar gelmeye başladı.