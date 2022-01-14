Türkiye Gazetesi

Pandemi ve eve kapanma süreci hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirdi. Bunlardan biri de sosyal medya kullanımı. İnsanlar, sadece davetiye ile kullanılabilen sesli sohbet odası Clubhouse uygulamasını hızlı bir şekilde benimsemeye başladı.

2020 yılında Alpha Exploration’ın geliştirdiği Clubhouse, sadece bir yılda bir milyar dolar piyasa değerine ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Bu başarı, teknoloji ve sosyal medya devlerinin de ilgisini çekti.

SOHBETLER KAYIT EDİLECEK

Mikroblog sitesi Twitter, Clubhouse benzeri rakip platformu ‘Spaces’i Mayıs 2021’de başlattı. Hızlı bir şekilde popüler olan Spaces’e sohbetleri kaydetme özelliği geldi.

Twitter, hem iOS hem de Android cihaz kullanıcılarının sohbetleri kayıt edebileceğini açıkladı. Böylece sohbetleri canlı dinleme imkanı olmayanlar kayıtlardan ulaşabilecek.

Spaces kayıtları 30 gün süreyle herkese açık şekilde kayıtlı olacak. Sohbet bittikten sonra kayıt herkese açılacak. Ancak bir sohbetin kayıt edilebilmesi için sohbet başlamadan önce “kaydet” butonuna basılması gerekiyor.

Twitter Türkiye'de test ediyor: Kullanıcılar fark etti Popüler sosyal medya platformu Twitter, ücretli abonelik sistemi Blue için testlerine devam ediyor. Halihazırda Kanada, ABD ve Yeni Zelanda'da kullanılabilen özellik Türkiye ve Hindistan'da da göründü.

Twitter, videolara altyazı özelliği ekledi Mikroblog sitesi Twitter, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak yeni bir özelliğini piyasaya sürdü. Artık platformdaki videolarda otomatik altyazı yer alacak.