Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında şirketi satın almaya yönelik anlaşmasından sonra yüksek profilli kullanıcılardan bazıları takipçi kaybına uğradı. Sanatçı Katy Perry ve ABD’nin eski devlet başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere birçok ünlü ismin takipçi sayıları son günlerde hızla düştü. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Parti’den Marjorie Taylor Greene gibi önde gelen ABD’li sağcı isimlerin takipçi sayılarında ise büyük artış görüldü.

NBC News’in haberine göre, 131 milyonu aşkın takipçisi ile Twitter'ın en çok takip edilen kullanıcısı Barack Obama’ın takipçi sayısı Pazartesi gününden bu yana 300 bin düştü. 108 milyondan fazla takipçisi olan Katy Perry ise 200 bin takipçi kaybı yaşadı.

Twitter, bot ve sahte hesapları sık sık temizliyor ancak şirket NBC News'e son düşüşlerin ‘organik’ olduğunu ve otomatik olmadığını veya botların silinmediğini, yani yüz binlerce kullanıcı hesabının gönüllü olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Bununla birlikte, önde gelen sağcı politikacıların ve kişiliklerin takipçi sayıları son günlerde arttı. Marjorie Taylor Greene'in takipçi sayısı 100 bin artarken, Brezilya’nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun da Pazartesi gününden bu yana 90 bin takipçi kazandığı ortaya çıktı.

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