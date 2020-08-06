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MSB: 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu
06.08.2020 - 13:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu."
Etiketler : MSB,
723097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/723097.aspx
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