Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

NEREDEYSE 2 YIL OLDU: TERÖRE GEÇİT YOK

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kurulan üs bölgeleriyle yerel halkın güvenliği sağlanıyor.

Kahraman komandoların aldığı emniyet tedbirleri sayesine bölgede teröristlere geçit verilmiyor. Bu bölgede yaşayan Suriye halkının huzur ve güveni içinse 7/24 koordinasyon bu üs bölgesinden sağlanıyor.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.