Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü Keşan’da kar yağışı gece geç saatlerde başladı. Etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, karı özleyen Keşanlılarca sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan Keşan’da kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Keşan Belediyesine bağlı bazı ekipler şehrin çeşitli noktalarında kar temizleme çalışması yaptı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafikte kar nedeniyle her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla sürücüleri uyardı.

