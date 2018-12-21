Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesine 47.13 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 11.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Denizin yaklaşık 25.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Kumluca açıkları olduğu belirlendi.
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
21.12.2018 - 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca ilçesi Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesine 47.13 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 11.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Denizin yaklaşık 25.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Kumluca açıkları olduğu belirlendi.
Etiketler : Antalya,
594534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594534.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER