Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesine 47.13 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 11.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Denizin yaklaşık 25.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Kumluca açıkları olduğu belirlendi.

