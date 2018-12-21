Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesinin Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir börekçi dükkanından 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen E.R.P. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan E.R.P., Samsun Adliyesine sevk edildi.