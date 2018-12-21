Olay, İlkadım ilçesinin Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir börekçi dükkanından 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen E.R.P. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan E.R.P., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Cep telefonu çalan hırsız adliyeye sevk edildi
21.12.2018 - 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir iş yerinden 2 bin 500 lira değerinde cep telefonu çaldığı iddia edilen 1 zanlı polis tarafından yakalanırken, şahıs adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Samsun,
594536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594536.aspx
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