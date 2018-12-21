Dün gece saatlerinde Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde başlayan sis, Antakya ve Defne ilçelerinde de etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Diğer yandan, İstanbul ve Ankara’dan Hatay’a yapılan uçak sabah seferleri iptal edilirken, öğlen uçaklarının da rötar yaptığı öğrenildi.
Hatay’da sis uçuş seferlerini durdurdu
21.12.2018 - 13:18 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da gece saatlerinden itibaren devam eden sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün gece saatlerinde Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde başlayan sis, Antakya ve Defne ilçelerinde de etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Etiketler : Hatay,
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