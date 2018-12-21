Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde başlayan sis, Antakya ve Defne ilçelerinde de etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Diğer yandan, İstanbul ve Ankara’dan Hatay’a yapılan uçak sabah seferleri iptal edilirken, öğlen uçaklarının da rötar yaptığı öğrenildi.