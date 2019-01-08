Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 7 ilçede okular tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, tatil kararını sosyal medyadan paylaşarak açıkladı. Aksoy mesajında Kandıra, Başiskele, Gölcük'te ilçe geneli, Derince geneli ve Körfez Sevindikli bölgesindeki taşımalı eğitim alanlarında okulların 1 gün tatil edildiğini bildirdi.

Öte yandan, İzmit ilçesinde taşımalı eğitimdeki okullar ve Gebze ilçesinde kırsal kesimdeki okullar da kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.