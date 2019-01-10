Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 43 ilinde kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi. Tunceli’de kar kalınlığı iki metreyi Bingöl’de ise bir metreyi aştı. Ülke genelinde binlerce köy ve mahallenin yolu yağışlar sonrası kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ve diğer devlet kurumları 24 saat aralıksız çalışıyor. Herhangi bir duruma karşı AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor. Hastalara ise paletli ambulunslar ve iş makineleri ile ulaşılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve tipiden dolayı bazı otobüs seferlerinin yapılamaması sebebiyle yolcular geceyi Erzurum’daki Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde geçirdi. Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yolculara çorba dağıtıldı. Edirne’de etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle Tunca Nehri’nin bazı kısımları buz tuttu. Yozgat’ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken şehir merkezinde belediye dolmuş duraklarında bekleyenlere sıcak süt dağıttı. Sabah erken saatlerde okullarına giden üniversite öğrencileri otobüslere binmeden önce belediyenin ikramı olan sıcak sütlerden içme imkânı buldu.

ALMANYA ÇARESİZ KALDI

350 kişi mahsur

Avrupa’yı etkileyen soğuk hava ve kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Çığ düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebiyle Avrupa genelinde en az on üç kişi hayatını kaybetti. Norveç’in kuzeyindeki Troms bölgesinde 3 Ocak’ta çığ düşmesi sonucu kaybolan dört turiste hâlâ ulaşılamadı. Alp Dağları eteklerinde ikisi Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişi çığ altında kaldı. Almanya’nın Bavyera eyaletinde Adolf Hitler’in bir dönem gözde tatil beldesi olan Berchtesgaden’da 350 turist mahsur kaldı. Bazı turistlerin enerji hatları kesilen teleferiklerde geceyi geçirmek zorunda kaldığı bildirildi. Yollarda metrelerce biriken karlar sebebiyle A8 ve A9 Otoyollarında 30 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu, okullar tatil edildi. Kar kalınlığı Avusturya sınırına yakın bölgelerde 3 metreyi ulaşırken mahallî meteoroloji dairesi, yoğun kar yağışının süreceğini açıkladı.