Gaziantep 6. Aile Mahkemesinin kararında, Ali Y'nin 2016 yılında  evlendiği eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği için avukatı  aracılığıyla mahkemeye başvurduğu, ilerleyen süreçte iki tarafın da maddi ve  manevi tazminat taleplerinin olduğu belirtildi. Tarafların birbirini suçladığı aktarılan kararda, Aslı Y'nin, eşi Ali  Y'nin eve bakmadığı, kişisel ve maddi ihtiyaçlarını gidermediği yönündeki  iddialarına karşın, tüm dosya kapsamında bunların gerçeği yansıtmadığı, Ali Y'nin  üstüne düşen vazifeleri yerine getirdiği kaydedildi. Aslı Y'nin ise eşini başkalarıyla kıyasladığı ve maddi taleplerde  bulunarak tartışmalar çıkarttığı ifade edilen kararda, kadının, davranışlarıyla  evlilik birliğinin kendisine yüklediği sevgi, saygı ve anlayış yükümlülüklerini  ihlal ettiği vurgulandı.  Aslı Y'nin, annesinin evine gittiği ve eşinin kendisini arayıp eve  çağırmasına rağmen bir daha dönmediği, bu sırada Ali Y'nin babasının vefat ettiği  aktarılan kararda, "Aslı Y'nin, kayınbabasının taziye evine gitmeyerek, bir  telefon dahi açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin  meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y'nin iddialarla ilgili  bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi. Çiftin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle  boşanmalarına hükmeden mahkeme, Aslı Y'nin, kusurlu olduğu ve kişilik haklarını  zedelediği gerekçesiyle Ali Y'ye 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi tazminat  ödemesine karar verdi.

"CENAZEDE ÇİFTLERİN BİRLİKTE OLMASI İLAMA BAĞLANMIŞTIR"

Ali Y'nin avukatı Ali Tümbaş,  yaptığı açıklamada, çiftin  şiddetli geçimsizlik yaşadığını, bu nedenle kocanın talebiyle mahkemeye  başvurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:  "Mahkeme, kadının yan sebepler dışında kayınbabasının cenaze törenine  katılmamasını, eşini telefonla dahi aramayarak destek vermemesini tam kusurlu bir  davranış olarak gördü. Dolayısıyla mahkeme kararında boşanmaya hükmettiği gibi  erkeğe verilmek üzere 7 bin lira manevi, 5 bin lira maddi tazminata karar  vermiştir. Bu karar göstermiştir ki Türk aile yapısının bir gereği olarak cenaze  töreninde çiftlerin birlikte olması gerektiği mahkeme kararıyla ilama  bağlanmıştır."