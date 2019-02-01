Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın-İzmir karayolunun Efeler istikametine seyir halinde olan Furkan B. (19) idaresindeki özel bir firmaya ait su dağıtım aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere’ye (22) çarpmış, ayakları yerden kesilen genç kadının üzerinden İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki otomobil geçmişti.

Yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan Neslihan Dere, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığı nedeniyle yolun karşısında bulunan özel hastaneye gitmeye çalıştığı öğrenilen Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dere'nin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.