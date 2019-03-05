Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Abdurrahman Akaya yemek götüren akrabaları kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile girdiği evde Aka'nın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Akanın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.