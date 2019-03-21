Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı’nın Bağcılar’da düzenlediği geceye İstanbul ve çevre illerden gelen binlerce Alucralı katıldı. Kur’ân-ı kerim tilaveti ile başlayan toplantıda söz alan Vakıf Başkanı Süleyman Baba, millî birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek, bu buluşmada ‘tek yürek’ temasını işlemeye karar verdiklerini söyledi. Baba, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıktan sonra, dünya harp tarihine geçen Çanakkale Zaferi’ni hatırlattı. Savunan bir ordunun taarruz edeni yendiği bu inanılmaz savaşta seve seve canlarını veren şehitler rahmet ve şükranla anıldı. Kendisi de bir Giresunlu olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada “Bağcılar, her mahallesinde metro olan tek ilçedir. Çocuklarımız artık beden eğitimi derslerini yüzme havuzlarında yapıyor. Bağcılar’da bir tek kişi bile Lokman Bey’i aradım, ulaşamadım diye yakınamaz. Kapımız, telefonumuz herkese açık, bundan sonra da açık olacak. İşte bu yüzden her dönem oylarımız arttı, bu seçimde de artacak” dedi. Geceye katılan isimler arasında; Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da vardı. Kendisi de bir Alucralı olan Türkiye gazetesi Karadeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı, Samsun’dan gelip salonda yerini aldı. Planlı programları sebebiyle geceye katılamayan siyasiler ve dernek başkanları yolladıkları telgraflarla iyi dilek ve temennilerini paylaştı.