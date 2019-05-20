Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Yusuf Şahin (35) yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yusuf Şahin ile yolcular Gökhan Koç (19), Mustafa İçgöz (64), Hakan Koç (43), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26) ve Arif Ay (59) yaralandı. Yaralıları bulundukları araçtan diğer sürücüler çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yoldaki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Minibüsteki plastik boyaların da kazanın etkisiyle yaralıların üzerine döküldüğü görüldü. Kazanın ardından yaralı yakınları olay yerine akın etti.