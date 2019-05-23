Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak’taki Yuvam Apartmanı’nın 18 nolu dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Birol S.’ye ait dairenin mutfak havalandırmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri rapor tutup olay yerinden ayrıldı.