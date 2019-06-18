Alınan bilgiye göre, Kargalık Deresi'nden gelen sel suları sebebiyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolundaki istinat duvarı göçtü. Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü çökmeden etkilendi. Yolda araç geçişleri tek şeritten verilirken, Karayolları ekiplerinin önlem alarak bölgede çalışma başlattığı bildirildi.
Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü
18.06.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.
Etiketler : Antalya,
631745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631745.aspx
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