Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.