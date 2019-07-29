Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1004. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katından alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının meydana geldiği binanın çatısı ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu
29.07.2019 - 20:15 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1004. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katından alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının meydana geldiği binanın çatısı ise kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Gaziosmanpaşa,
640399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640399.aspx
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