 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Az bulutlu ve açık 33 
Adana: Az bulutlu 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 
 