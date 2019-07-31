Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
Bugün Hava Nasıl Olacak? ( 31 Temmuz Hava Durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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