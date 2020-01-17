Kaza, Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Ş. yönetimindeki 61 FF 451 plakalı otomobil şehir merkezine doğru seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yola geçerek ters döndü.
Kazada, otomobil sürücüsü sürücü Cemil Ş, yara almadan kurtulurken otomobilde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
17.01.2020 - 17:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da seyir halindeki otomobil takla atarak ters dönerken kazada ölen yada yaralanan olmadı.
Kaza, Soğuksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Ş. yönetimindeki 61 FF 451 plakalı otomobil şehir merkezine doğru seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yola geçerek ters döndü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,
675684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675684.aspx
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