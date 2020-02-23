Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Holding’in ve gazetemizin kurucusu, gönül adamı Enver Ören Ağabey’imizi vefatının 7. yılında dualarla yâd ettik. Enver Ağabey için Eyüp Sultan Camii’nde yatsı namazı sonrası düzenlenen özel mevlit programına İhlas Holding çalışanları başta olmak üzere binlerce vatandaş iştirak etti. Gün boyu Enver Ağabey’in sohbetlerinden bölümler yayınlayan TGRT HABER TV, mevlit programını da ekranlara taşıdı. Okunan mevlit sonrasında yapılan duaya camideki ve ekranları başındaki vatandaşlar coşkuyla “amin” dedi. Programa iştirak eden vatandaşlar “Onu tanıyıp sevgisine mazhar olmak bir ayrıcalıktı. Çok cömert ve merhametliydi. Millî ve manevi değerlerine bağlı çok güzel bir nesil yetiştirdi. Allah rahmet eylesin” diye dua ettiler. Enver Ağabey’in Eyüp Sultan’daki kabri de sevenleriyle doldu.