Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah erken saatlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi istikametine geçmek istediği sırada Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı araç ile kavşak içerisinde çarpıştı. Olayı gören vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 26 yaşındaki Osman Üremiş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olayda yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.