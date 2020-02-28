Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
28.02.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Etiketler : Ege Denizi,
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