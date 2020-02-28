Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik sevkıyatlarına devam ediyor. İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkıyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine ilerledi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.
İdlib’e sevkıyatlar sürüyor
28.02.2020 - 17:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'nın İdlib’e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : askeri sevkiyat,
684675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684675.aspx
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