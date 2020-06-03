Kadıköy’de çimenlik alanda kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Kavga eden martıları karga ayırmaya çalıştı. O anlar ise görenleri gülümsetti. Yaklaşık yarım saat boyunca nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden martıları, karganın ayırması üzerine kavga sona erdi. Karganın ayırması üzerine martılar alandan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Martılar kavgaya tutuştu, karga ayırdı
03.06.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Martıların kavgasını, karga ayırdı. O anlar ise görenleri gülümsetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : martı,karga,kavga,
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