Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de çimenlik alanda kavga eden iki martı ilginç görüntüler oluşturdu. Kavga eden martıları karga ayırmaya çalıştı. O anlar ise görenleri gülümsetti. Yaklaşık yarım saat boyunca nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden martıları, karganın ayırması üzerine kavga sona erdi. Karganın ayırması üzerine martılar alandan uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.