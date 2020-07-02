Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada 07 R 2176 plakalı otomobil sürücüsü Seviye Okka ile araçta bulunan Ramazan Kır, 07 VZ 122 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet Ayan ve eşi Hasibe Ayan yaralandılar. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Seviye Okka, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.



Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındılar.