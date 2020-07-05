Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran korona virüs belası nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye genelinde normalleşme sürecine gidildi. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar düğünlerin başlamasıyla Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan bir düğün salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünü gerçekleşti. Düğüne gelen davetliler düğün salonuna giriş yapınca korona virüs önlemleri çerçevesinde damatlık ve gelinlik giydirilen cansız mankenleri görünce kısa bir şaşkınlık geçirdi. Salon girişinde cihaz ile ateş ölçümleri alındıktan sonra gelin ve damadı tebrik etmeye gelen davetliler, damat ve gelin adayı yerine takıları gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere taktı.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel, korona virüs tedbirleri çerçevesinde böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, "Aklıma böyle bir şey geldi. Sosyal mesafeyi koruyarak, gelin ve damadı oturtuyoruz. Cansız mankenlerimiz var. Gelen misafirlerimiz takılarını cansız mankenlere takıyorlar. Müşterilerimiz çok güzel karşıladılar. Çok olumlu karşıladılar. Mesafeyi korumak şartıyla 4 kişilik, 5 kişilik aileler istedikleri şekilde eğlendiler. Sezon başladıktan sonra ilk düğünümüz akşam oldu" diye konuştu.