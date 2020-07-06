Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 2013 yılında Kemer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'deki bir diskonun muhasebe bölümünde çalışan Rus kökenli Elena Suruç (39), birlikte yaşadığı Recep Almalı’dan (35) sürekli şiddet görünce bir arkadaşının evinde kalmaya başladı. Ev arayan ve yakın arkadaşlarına, "Bu adam beni öldürecek" diyen Suruç, iş çıkışında Recep Almalı’nın ısrarı üzerine konuşmak için saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki evine geldi. Barışmak istediği Suruç ile konuşurken yine tartışma çıkması üzerine Recep Almalı, eline geçirdiği bıçakla Elena Suruç'a saldırdı. Almalı, kaçmayan çalışan Elena Suruç'u 12 yerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, evden çıkarak Liman Caddesi'nde dolaşan Recep Alamlı olay yerine yaklaştığı sırada polis ekibi tarafından yakalandı.



Almalı, ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Öte yandan şahıs, cinayetten 3 gün önce sosyal medya hesabından, “Eşlerinizi dövmeyiniz, onlar sizin köleniz değildirler" hadisini ve dayak yemiş bir kadının fotoğrafını paylaşarak, "Dövmeyin pişman olursunuz. Öldürün gitsin en doğrusu bu kökten çözüm" şeklinde yorum yapmıştı.



Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanığa, Rus sevgilinin 'Artık zengin biriyle çıkıyorum. Seni aldatıyorum' sözlerinden sonra küfür etmesini haksız tahrik olarak değerlendirerek, cezayı 15 yıla indirmişti. Karar İstinaf Mahkemesi’nce onandı fakat ardından ceza Yargıtay’a ulaştı.



Yargıtay da sanık Almalı’ya tahrik indirimi verilemeyeceğini ifade ederek, yeniden yargılanmasını talep etti.



Bugün son kez hakim karşısına çıkan sanık, son sözünde “Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa ilk olarak, ‘kasten insan öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra duruşmadaki davranışlarını iyi hal nedeni olarak değerlendiren heyet, sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.