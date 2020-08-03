Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son yapılan bir araştırma da çocukların teknolojiden uzaklaştırılması bir yana, tatilde iyice bağımlı duruma getirildiğini gösterdi. Kaspersky, "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketi yaptı. Sonuçlar, çocukların eğlendirilmesi için teknolojik cihazlardan yararlanıldığını gösterdi. İşte araştırmadan çıkan bazı sonuçlar:

¥ Türkiye'deki çocukların yüzde 73'ünün akıllı telefon ya da tableti bulunuyor. Üstelik çocuklar bu cihazlara daha 10 yaşında sahip oluyor.

¥ Aileler çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Çocuklar internetin tehlikeli dünyasında tek başlarına yol almaya başlıyor.

¥ Ebeveynlerin çoğu çocukları eğlendirmek, ağlıyorsa susturmak ve kendilerine vakit ayırmak için cihazlardan yararlanıyor.

¥ Sadece yüzde 20'si çocuklarının dijital hayatını izlemek istiyor. Ekran başındaki sürenin kısıtlanması ve konuşmak ise kullanılan yöntem.

ÇOCUKLARI UTANÇ VERİCİ İÇERİKLERDEN KORUYUN

¥ Çocuğunuza internette hakaret, aşağılama, utanç verici ifade içeren konuşma ve yayınlardan kaçınılması gerektiğini öğretin.

¥ Gizli bilgilerin neler olduğunu anlatın, paylaşmamasını isteyin.

¥ Çocukla iletişim kurun, onu anladığınızı gösterin, size soru sorması için cesaret verin. ¥ İnternette takip için güvenlik çözümü alın.